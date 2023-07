Liébot renforce sa présence européenne en devenant actionnaire majoritaire de PaX en Allemagne

Le groupe Liébot spécialisé dans la fenêtre et la façade (Ouest Alu, K-Line, Wibaie, MéO, Bipa...), a récemment pris pied en Allemagne en acquérant, le 19 juillet dernier, 60% du capital de l'entreprise allemande de menuiseries PaX, dont le siège est situé à Ingelheim am Rhein.

Acteur de référence sur le marché allemand, l’entreprise PaX fondée en 1984 par la famille Struth emploie 560 personnes pour un chiffre d’affaires 2022 de 75 M€. La société possède notamment quatre sites de production proposant une variété de fenêtres et de portes en PVC, aluminium, bois et bois-aluminium, et jouit d'une solide réputation sur le marché allemand ainsi que d’un réseau de distributeurs à travers le pays.

A la conquête du marché européen

Cette acquisition stratégique vise à permettre au groupe de se positionner en tant que leader européen de la fenêtre en exploitant pleinement les marchés à fort potentiel grâce à la production et la vente de ses produits. Ce qu’explique bien Bruno Léger, directeur général de Liébot : « L’acquisition de PaX marque un développement européen significatif pour notre groupe. Il s’agit de l’opération la plus importante de croissance externe depuis le rachat de Vetrex (Pologne) en 2014. Cette opération nous permet de compter désormais sur des activités significatives en Allemagne, premier marché européen de la menuiserie. Les expertises réunies des deux groupes sont porteuses d’opportunités de développement, en France comme en Allemagne. »

Le groupe Liébot est déjà présent dans cinq pays : en Espagne depuis 1999 avec K-Line ; en Pologne depuis 2014 avec Vetrex et en Italie avec les marques Vetrex et K-Line depuis 2018.