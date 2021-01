Lidl s’attaque à la domotique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce électrique Supprimer GSB Supprimer Leroy Merlin Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne alimentaire a dévoilé toute une gamme de produits connectés pour la maison intelligente, qui sera lancée en France dès le 1er février 2021.

Après avoir concurrencé Thermomix avec son Monsieur Cuisine, le nouveau pari de Lidl porte sur la maison connectée. Déjà commercialisés en Allemagne, en Belgique et en Suisse, les objets connectés SilverCrest arriveront dans les rayons des 1550 supermarchés français du distributeur alimentaire à partir du 1er février 2021.

Des prix cassés

Basée sur le protocole ZigBee 3.0, l’offre du distributeur alimentaire se compose d’une passerelle domotique à 19,99 €, de détecteurs de mouvement à 11,99 €, de détecteurs d'ouverture de porte/fenêtre à 9,99 €, de prises à 9,99 €, de plafonniers à 49,99 €, d’ampoules LED de 7,99 et 9,99 €, un ruban à LED à 17,99 € ou encore d’un radiateur soufflant à 39,99 €. Tous ces appareils peuvent être contrôlés à la voix avec Google Assistant et Amazon Alexa, deux des assistants vocaux les plus répandus du marché. Avec cette offre, Lidl s’attaque directement aux gammes des grandes surfaces de bricolage, et plus particulièrement Leroy Merlin et sa solution Enki, ou encore Ikea.