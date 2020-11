Liberty contre le bruit avec deux collections de sol PVC

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer PVC Supprimer Revêtements de sol souples Supprimer Udirev Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour répondre à la problématique des nuisances sonores, la marque Liberty d’Udirev étoffe ses deux collections de sols en lames et dalles Rock 55 Acoustic et Original 55 Acoustic.

Composées de PVC vierge recyclable et sans phtalate, ces deux gammes de sols PVC lancés en 2018, l'un rigide clipsable, l'autre plombant amovible, s’enrichissent de nouveaux décors et formats.

La collection Liberty Rock 55 Acoustic se compose de lames et dalles rigides à clipser, à parement LVT et sous-couche acoustique (ΔLw : 18 dB). À haute densité, résistantes à l’eau, de classe d’usage 23/33, elles sont dotées de micro-chanfreins sur les 4 côtés et peuvent se découper au cutter. La pose se fait sans préparation de support et la mise en œuvre par emboîtement à plat. La gamme se décline en 27 références : 13 décors bois en lames 17 x 121 cm ou 23 x 151 cm et 12 décors minéraux (terrazzo, marbre, béton…) en dalles XXL 45 x 90 cm.

La seconde collection, Liberty Original 55 Acoustic, adaptée aux espaces à forte fréquentation (classe d’usage 33/42), se compose de lames et dalles plombantes amovibles à sous-couche acoustique intégrée (ΔLw : 19 dB). Elle se décline désormais en 13 références : 7 décors bois en lames 18 x 120 cm et 6 décors minéraux en dalles 50 x 50 cm ou dans un nouveau format XXL 91 x 91 cm. Augmentant la sensation d’espace, cette nouvelle dimension peut renforcer par exemple l’illusion d’un sol béton ciré. Parmi les atouts de la gamme, on notera le confort à la marche, une pose et une dépose rapides, la stabilité dimensionnelle et la résistance élevée au poinçonnement.