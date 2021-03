Liaison ferroviaire Roissy-Picardie : enquête publique jusqu’au 6 avril 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Ferroviaire Supprimer Valider Valider

L’enquête publique concernant le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie est ouverte.

Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie fait actuellement l’objet d’une enquête publique unique jusqu’au 6 avril prochain. Pour rappel, ce programme vise la mise en place d’un accès direct entre la Picardie, le nord-est du Val-d’Oise et la gare de Roissy TGV, via une desserte mixte (TGV + TER). L’objectif est l’amélioration des transports en commun du pôle de Roissy. Une fois mise en service, cette liaison devrait accueillir environ 4 millions de voyageurs par an. Elle avait fait l’objet d’une concertation publique du 2 décembre 2019 au 18 février 2020.

Le dossier d’enquête publique comprend une étude d’impact ainsi que l’avis de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable. Il inclut également une évaluation socio-économique et l’avis du Secrétariat général pour l’investissement, ainsi que le rapport de contre-expertise. Les personnes intéressées par le projet pourront consulter le dossier dans les mairies de Chantilly, de La Chapelle-en-Serval, d’Orry-la-Ville (Oise), d’Amiens (Somme), de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), d’Épiais-lès-Louvres, de Saint-Witz, de Villeron, de Fosses et de Marly-la-Ville (Val-d’Oise), ainsi qu’à la sous-préfecture de Sarcelles.