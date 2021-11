LGV Sud-Ouest: la Gironde dit non

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée LGV Bordeaux-Toulouse Supprimer Collectivités locales Supprimer Gironde Supprimer Bordeaux Supprimer Travaux ferroviaires Supprimer GPSO Supprimer Valider Valider

Le département de la Gironde, dirigé par la gauche, a décidé lundi 22 novembre, de ne pas financer le projet de LGV Sud-Ouest mais de contribuer à la place à l'amélioration du réseau ferroviaire local.

Le conseil départemental, auquel il était demandé un engagement de 281 M€ pour la LGV, a adopté à une large majorité une délibération sur la création d'un "fonds de concours pour le développement des lignes ferroviaires locales" de 170 M€ afin de "stimuler le démarrage" d'un RER "métropolitain" ou "girondin" avec Bordeaux métropole. "Le département souhaite porter son effort seulement sur les transports du quotidien", a expliqué en séance plénière Jean-Luc Gleyze, son président PS.

Il a précisé que le département n'adhérerait pas à l'établissement public local devant être mis en place en 2022 pour financer la LGV Sud-Ouest et veillerait aussi à ce que son argent ne soit pas utilisé par Bordeaux Métropole pour financer les Aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux (AFSB), une composante du projet de LGV.

Ce Grand projet du Sud-Ouest (GPSO) prévoit la création de deux nouvelles lignes à grande vitesse pour faire gagner une heure de trajet entre Bordeaux et Toulouse et 20 minutes entre Bordeaux et Dax, en prolongement de la LGV déjà existante entre Paris et Bordeaux.

Son coût estimé est de 14,3 milliards, dont 40% pris en charge par l'Etat, qui débloquera 4,1 milliards pour la ligne Bordeaux-Toulouse, 40% par les collectivités locales des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et 20% par l'Union européenne.

L'Occitanie a bouclé son financement (16 collectivités contributrices) mais des difficultés existent en Nouvelle-Aquitaine où certaines des onze collectivités sollicitées, comme le Lot-et-Garonne ou les Pyrénées-Atlantiques, jugent la contribution demandée trop importante.

La question déchire notamment la majorité de gauche à Bordeaux métropole, où le président PS Alain Anziani veut affecter environ 350 millions d'euros au GPSO quand son allié EELV Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, exige que cette somme ne contribue qu'à l'amélioration des "trains du quotidien" autour de la métropole.

La LGV est un "projet insensé", a dénoncé récemment l'édile écologiste, auquel la présidente PS de l'Occitanie, Carole Delga, a reproché ses "petits égoïsmes".