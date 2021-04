L’Etat engage 4,1 milliards d’euros pour financer la LGV Bordeaux-Toulouse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Travaux publics Supprimer Gironde Supprimer Bordeaux Supprimer Haute-Garonne Supprimer Toulouse Supprimer LGV Bordeaux-Toulouse Supprimer LGV Supprimer Occitanie Supprimer Valider Valider

Interpellé par les élus d’Occitanie sur les « risques d’une France à deux vitesses », le gouvernement s’engage à hauteur de 4,1 milliards d’euros pour financer la LGV Bordeaux-Toulouse.

La mobilisation des élus du Sud-Ouest a payé. La semaine dernière Jean Castex annonçait un financement d’Etat de 3,5 milliards d’euros pour la nouvelle ligne Provence-Côte d’Azur (LNPCA) entre Marseille et Nice et provoquait la colère de Carole Delga, présidente de la région Occitanie et Jean-Luc Moudenc président de Toulouse Métropole. Ces derniers pointaient dans un communiqué commun « le risque d’une France à deux vitesses et une disparité qui n’est pas admissible alors que le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest n’est toujours pas accompagné d’un financement officiel de l’Etat. ».

Leur appel semble avoir été entendu, car l’Etat a finalement annoncé ce jour, dans un courrier envoyé aux élus et à la Dépêche du Midi, qu’il financera également à hauteur de 4,1 milliards d’euros la ligne Bordeaux-Toulouse. L’information a été confirmée au Moniteur par la région. Les travaux pourraient débuter en 2024 pour une mise en service espérée en 2030.