LG, la nouvelle gamme de peintures allégées de Tollens

Tollens innove avec LG, une gamme de trois peintures allégées pour intérieur et extérieur, destinées à rendre les chantiers plus faciles et plus rapides.

Grâce à une nouvelle formule à base de microbilles de verre creuses, les peintures de la gamme LG ont une densité fortement réduite, proche de celle de l’eau. Déclinées en une peinture intérieure et deux peintures pour façade, elles offrent un très bon confort de glisse et rendent les rouleaux plus légers. Résultat : le confort d’application est amélioré et le poids des bidons considérablement réduit, de 5 à 8 kg en moins pour un bidon de 15 litres.

Eco-labellisée

Première peinture allégée et dotée de l’Ecolabel européen, la peinture intérieure Crylo LG garantit une bonne opacité, un faible taux de COV et l’absence de substances nocives. À base de siloxane, d’aspect mat profond, couvrante et garnissante, elle s’utilise en impression et finition, en application manuelle ou mécanisée. Disponible en blanc et teintable en tons pastels, elle convient aux pièces sèches, sur murs et plafonds, en neuf ou rénovation. Le bidon pèse 5 kg de moins qu’un bidon de 15 litres traditionnel.

Hydro Pliolite

Tol Duocryl LG, spéciale façades et mono-produit, est efficace en fixateur comme en finition. Sa technologie hydro pliolite multi-supports offre une haute adhérence sur tous supports en enduits, ciment, béton, briques, anciennes peintures… Résistante aux intempéries, elle est aussi protégée contre les salissures et micro-organismes grâce à son film protecteur. Elle est disponible en blanc et teintes du nuancier Totem Façade. Sa formule allégée réduit de 8 kg le poids du bidon de 15 litres.

Séchage rapide

Enfin, Tol Façade LG, résine 100% acrylique, sans odeur, est très souple d’application. Recouvrable en seulement 1 heure, elle offre un gain de temps sur les chantiers. Sa technologie pigments froids la rend applicable en teintes sombres et vives : elle est disponible dans toutes les teintes du nuancier Totem Façade, soit 201 couleurs. Et, comme ses consœurs, elle soulage le dos des peintres : moins 8 kg à transporter pour un bidon de 15 litres.