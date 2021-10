Lezoux : restructuration du groupe scolaire Potier-Marcus

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Relations écoles Supprimer Valider Valider

À Lezoux, le chantier de restructuration du groupe scolaire Potier-Marcus, lancé en 2020, s’échelonnera jusqu’en 2025. Il engage un investissement global d’environ 7,5 M€.

La municipalité s’est engagée dans un projet de réhabilitation du groupe scolaire Potier-Marcus de Lezoux (Puy-de-Dôme). Datant des années 60, cet établissement nécessite des travaux de restauration. Ceux-ci portent notamment sur les toitures, les normes de sécurité, et l’isolation thermique, phonique et environnementale. Autrement dit, l’ensemble des bâtiments (maternelle, primaire, restauration, locaux annexes, etc.) sera repensé en matière d’accessibilité, de fonctionnalité et de modernité.

Les travaux, commencés en 2020 et divisés en plusieurs lots, devraient s’achever aux alentours de 2025-2026. Rappelons que la première phase du chantier a été effectuée récemment. D’un montant estimé à 2 M€, elle a permis la réhabilitation de la cuisine et la construction d’un self qui fonctionnera en autonomie.

La deuxième phase des travaux sera exécutée jusqu’en 2023. Elle prévoit la rénovation et l’extension de l’école élémentaire. La structure béton du bâtiment actuel étant saine, elle servira de base à une réhabilitation totale. À terme, l’école disposera d’espaces de travail confortables avec une isolation phonique performante.

La troisième et dernière phase débutera en 2023, pour une livraison estimée en 2025. Elle concernera la déconstruction et la reconstruction de l’école maternelle. Cette dernière inclut l’aménagement de salles de plain-pied ouvrant sur un jardin. Elle viendra clore ces six années de travaux.

Le coût global du projet est d’environ 7,5 M€.