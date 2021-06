Lesches : intervention sur le clocher de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Patrimoine Supprimer Valider Valider

Le Département de Seine-et-Marne offre une subvention de plus de 19 k€ pour la restauration du clocher de la chapelle Sixtine de Lesches.

Fermée au public, l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Lesches (Seine-et-Marne) a bénéficié de premiers travaux de stabilisation de l’édifice durant l’été 2020. Dans la poursuite de sa restauration, de prochaines opérations seront entreprises. Celles-ci porteront sur le traitement des fissures extérieures et intérieures entre la nef et le clocher. Le clocher de l’église connaissant une lente dégradation, de même que certains murs, les travaux consisteront à renforcer la charpente de la nef et la maçonnerie du clocher. À cela s’ajoute la restauration générale des maçonneries de l’église.

Les travaux se dérouleront en quatre phases, dont la déconstruction partielle du clocher, le renforcement de la charpente de la nef, les reprises sous-œuvre du clocher et la reconstruction de sa partie haute. La durée d’exécution des travaux est estimée à 12 mois.

Au total, le coût du chantier s’élève à environ 330 k€, et le Département a accordé une subvention de 19 792 €.