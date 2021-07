Lescar : restauration écologique du lac des Carolins

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Lescar, le lac des Carolins est au centre d’un projet de restauration.

Des études de population sur la tortue Cistude d’Europe sont actuellement menées autour du lac des Carolins à Lescar (Pyrénées-Atlantiques). Elles ont été lancées par l’association de protection Cistude Nature à la suite d’un arrêté préfectoral en date du 6 avril 2021 intitulé : Étude d’une population de Cistude d’Europe sur le site du lac des Carolins à Lescar par l’Association Cistude Nature. L’objectif est de connaître l’état de cette population afin d’adapter préalablement de futurs travaux de restauration, qui visent à remédier à l’envasement grâce au curage de 2 500 m3 d’éléments fins au centre du site.

Le projet de restauration inclut également un reprofilage des berges au niveau des plans d’eau grâce à une reconstitution et à une végétalisation. Ces travaux-ci s’étendront sur une zone de 1 200 m2 qui servira d’espace de reproduction pour les poissons, oiseaux, libellules et batraciens vivant autour du lac des Carolins. Les installations autour du site feront également l’objet de plusieurs modifications : les passerelles et le ponton situés en amont seront déplacés ; la zone de pêche sera recentrée ; de nouvelles aires de jeux et des barbecues supplémentaires seront mises en place.