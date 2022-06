Les volets du soleil, fabricant des volets battants composites

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans les matériaux composites, les volets du soleil sont spécialisés dans les volets battants composites sur mesure, Fabriqués en fibre de verre et résine et renforcés par des tubes métalliques, les volets en composite sont résistants, imputrescibles, étanches et inoxydables : une qualité supérieure avec livraison à domicile et service de pose.

Les volets battants composite : description

Les volets du soleil vous proposent différents modèles modernes esthétique et une large gamme de volets battants en composite sur mesure. Traditionnel, provençal ou moderne, il y en a pour tous les goûts ! Ce volet battant composite est fabriqué dans le sud de la France par nos experts. Notre bureau d'étude a conçu ce volet composite suivant les plus strictes exigences de qualité et de facilité d'installation.

Pourquoi choisir les volets du soleil ?

Les volets battants composites présentent de nombreux avantages :

Sans entretien : contrairement au bois, les volets battants en composite ne nécessitent pas d’entretien. Un simple nettoyage à l’eau suffit pour leur redonner leur éclat d’origine.

Ultra résistant : fabriqués en fibre de verre et résine et renforcés par des tubes métalliques, le composite vous permet d’avoir des volets battants durables qui ne s’useront pas et une durée de vie sans égale qui ravira plusieurs générations.

Isolation thermique et phonique supérieure : les volets composites isolent votre maison des températures extrêmes et des nuisances sonores extérieures.

Le composite, une alternative écologique : il s’agit d’un matériau de construction très généreux en matière écologique.

Personnalisable : choisissez parmi les 180 coloris et une large gamme de ferrures originales et décoratives.

Fabrication et ingénierie française : les volets battants en composite les Volets du soleil sont fabriqués sur-mesure et de manière artisanale dans des ateliers du Sud de la France. Les techniques de fabrication ainsi que sa structure brevetée offrent un volet hautement résistant et sans entretien qui résistera à l’épreuve du temps.

Les différents modèles de volet battant composite

Le volet battant traditionnel : les lames verticales sont parfaites pour une maison traditionnelle. Esthétique et pratique avec une finition soignée, le volet battant composite traditionnel offre aussi une meilleure isolation thermique et sans aucune déformation des panneaux dans le temps.

Le volet battant provençal : ce dernier est doté de lames horizontales, qui une fois fermées, sont verticales. Ce volet, typique du design de la région provençal, bénéficie également d’une double isolation phonique et thermique pour vous garantir une excellente et durable isolation

Le volet battant à emboiture haute : il est composé de lames verticales et d’emboiture située sur le haut du panneau afin de protéger le volet contre les risques des intempéries. Imitation bois, les volets du soleil vous offrent la possibilité et donnez un effet vieilli à l’apparence de vos volets battants composite en choisissant une patine élégante.

Le volet battant en composite cintré : avec un aspect élégant arrondi sur la partie supérieure, les volets battants en composite cintrés allient l’esthétique et l’originalité. Ce volet battant en composite résiste aux intempéries, s’adapte au cintrage de vos ouvertures et est robuste et sur mesure.

Contenu proposé par les volets du soleil