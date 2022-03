Les vers de terre, nouvelle boussole de l’aménagement urbain

« Concilier densité et biodiversité, c’est l’injonction contradictoire absolue ». Secrétaire permanente du plan urbanisme, construction et architecture, Hélène Peskine pose l’impossible défi auquel elle s’attaque avec enthousiasme, au côté des autres partenaires du programme Biodiversité, aménagement urbain, morphologie (Baum). Un bilan d’étape à mi-parcours a réuni six des 18 équipes pluridisciplinaires de praticiens et de chercheurs, le 22 mars à Paris.