Les ventes d’outils électroportatifs chutent

Tendance difficile sur le marché des outils électroportatifs. Le Secimpac, le Syndicat des marques d’outillages portatifs et consommables pour les professionnels et le grand public (espaces verts, bricolage, et construction), annonce des ventes 2022 en recul de 9 %. Néanmoins, l’organisation reste sereine et affirme que la filière à « plutôt bien résisté après une année 2021 exceptionnelle. » en effet, comparé à l’année 2019 (avant la crise sanitaire), le chiffre d’affaires 2022 est en progression de 20, 5 %.

Hausse des ventes de consommables dans le négoce

Dans le détail, les ventes au négoce (hors e-commerce) sont en baisse sur un an de 7,6 % mais en hausse de 15 % par rapport à 2019. « Les produits à batterie représentent désormais près des deux tiers des ventes (64 % en progression annuelle de 3 points) avec des revenus en progression de 3 % sur 2021. Cette technologie est désormais bien présente dans la quasi-totalité des familles d’outils, bien au-delà du perçage-vissage, et se confirme être la partie plus dynamique du marché. La famille des consommables sur le marché professionnel, est quant à elle, en hausse annuelle de 5 points. »

Baisse dans du e-commerce

Concernant les ventes réalisées auprès de la distribution grand public (hors e-commerce), le syndicat constate que le marché du bricolage a chuté de 16 % en 2022, « mais reste tout de même en hausse de 10 % par rapport à 2019. Les ventes de produits sur batterie, en légère baisse, voient leur proportion passer de 47 % en 2019 à 53 % l’an passé. La famille des consommables sur le marché du bricolage/DIY montre une belle dynamique et est en hausse en 16 % par rapport à 2021. »

A noter que malgré une hausse de ses part de marché (+1 % à 17 %), le e-commerce recule sur un an de 9 % mais ont bondi de 70 % par rapport à 2019