Les Unions nationales artisanales de la Capeb changent de nom

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) regroupe en son sein huit Unions nationales artisanales (UNA), qui représentent des familles de métiers du bâtiment. Celles-ci ont souhaité faire évoluer leur dénomination afin de clarifier leur identification auprès des artisans et accompagner au mieux les transformations des métiers.

Les UNA s’intitulent désormais :

Métiers de la Couverture & Plomberie-Chauffage,

Métiers de la Maçonnerie & Carrelage,

Métiers de la Métallerie & Vitrage,

Métiers de la Peinture & Décoration,

Métiers de l’Électricité,

Métiers du Bois,

Métiers du Plâtre & Isolation,

Métiers de la Pierre.

Cette modification est annoncée alors que va s’ouvrir l’édition 2023 des Journées professionnelles de la construction (JPC), qui ont chaque année pour objectif de rassembler et mobiliser toute la profession. Cet événement donne l’occasion aux artisans de s’informer, d’échanger autour des enjeux et évolutions du secteur et de découvrir des solutions pour faciliter leur quotidien. Cette année, une centaine d’exposants, industriels, négociants, institutionnels et prestataires de services seront présents pour partager leur savoir-faire et présenter leurs innovations.