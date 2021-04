Les trois arrêtés réformant le DPE sont publiés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Droit de la construction Supprimer France Supprimer Diagnostic Supprimer Rénovation énergétique Supprimer dpe Supprimer Valider Valider

Après une consultation publique qui s’est terminée le 15 mars dernier, les trois arrêtés dessinant le nouveau diagnostic de performance énergétique viennent de paraître au « JO ». Au menu notamment, la généralisation d’une méthode conventionnelle de calcul, la « 3CL – DPE 2021 ».

Le dispositif visant à simplifier, rendre plus fiable et plus lisible le diagnostic de performance énergétique (DPE) est à [...]