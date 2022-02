Les travaux publics se préparent à célébrer l’innovation à visée écologique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Trophées TP Supprimer Bruno Cavagné Supprimer FNTP Supprimer Travaux publics Supprimer France Supprimer Valider Valider

Placés sous le signe de la transition écologique des infrastructures, les Trophées des TP 2022 seront remis le 24 février, à l'occasion d’une journée exceptionnelle organisée à Paris dans le Grand Palais Ephémère.

Pour leur édition 2022, les Trophées des TP, organisés conjointement par la FNTP et Le Moniteur, mettront l’accent sur ces innovations qui ouvrent la voie à un acte de construire et à des infrastructures décarbonées.

Parce que le génie peut se nicher dans la plus grande complexité comme dans la plus pure simplicité. Parce que l’intérêt d’un projet ne se juge pas à son échelle, mais à son ambition. Parce que l’innovation appartient à toutes et tous. Grandes, moyennes et petites entreprises de travaux publics ont pris part à la compétition.

Un engagement qui prendra corps le 24 février prochain au travers d'un palmarès qui couronnera un Grand Prix et 6 vainqueurs de catégories.

- « Organisation et la logistique du chantier » pour couvrir tous les processus susceptibles d’être optimisés en amont, pendant et en aval du chantier.

- « Economie circulaire » pour découvrir les dernières trouvailles du secteur visant à toujours plus valoriser et économiser toutes les ressources.

- « Mise en œuvre de matériaux bas carbone » pour lister ces enrobés, bétons, aciers… mis en oeuvre sur les chantiers et qui baissent chaque jour leur empreinte carbone.

- « Sobriété et décarbonation des engins » pour souligner les dernières avancées en matière de transition énergétique.

- « Biodiversité » pour témoigner de la volonté et des initiatives prises par le secteur pour protéger le vivant et les espaces naturels.

- « Eclaireurs » pour mettre à l’honneur les doctorants et jeunes docteurs menant les travaux les plus ambitieux pour améliorer les performances environnementales des travaux des TP.

Résultats des courses jeudi 24 février à 20h00.