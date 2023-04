Les travaux modificatifs acquéreurs sont soumis au même taux de TVA que la Vefa elle-même

Les travaux modificatifs acquéreurs (TMA) sont les travaux spécifiques commandés par l'acquéreur au vendeur d'immeuble dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (Vefa) ou d'une vente d'immeuble à rénover (VIR), en sus des prestations de base, afin de personnaliser son bien. Mais, selon Véronique Louwagie, députée (LR - Orne), aucune disposition spécifique du Code général des impôts (CGI) ne prévoit, en tant que telle, l'application directe d'un taux réduit de TVA pour les TMA dans le cadre d'une Vefa ou d'une VIR bénéficiant elle-même de taux réduits en application des articles 278 sexies et 278 sexies-0 A du CGI. Elle interroge donc le gouvernement sur le taux de TVA applicables à ces TMA facturés par les promoteurs immobiliers.

Des travaux "intrinsèquement liés" au chantier principal

Dans sa réponse écrite, le ministère de l'Economie en profite pour rappeler comment fonctionne le dispositif des TMA.

"La demande de TMA, qui se limitent à des aménagements de faible ampleur (déplacement ou création de prises électriques, d'interrupteurs ou d'éclairage, déplacement, suppression ou diminution de cloisons, modification de finitions, notamment), doit être faite par l'acquéreur dans le mois qui suit la signature de la réservation". Après validation des modifications, le promoteur, qui doit répondre avant la signature de l'acte de vente devant le notaire, envoie un devis modificatif à l'acquéreur, ainsi qu'un nouveau plan de son logement neuf. Par la signature du devis modificatif, "l'acquéreur s'engage à payer les TMA, selon le calendrier habituel suivant : 50 % à la signature de l'acte définitif de Vefa ou de VIR, et 50 % une fois les travaux achevés, intégré aux appels de fonds du bien."

Ainsi souligne l'exécutif, les TMA sont, "par nature et contractuellement, du point de vue de l'acquéreur, intrinsèquement liés au chantier de Vefa ou de VIR, avec lequel ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel". "Ils s'analysent comme travaux accessoires non indépendants des travaux de construction / rénovation réalisés dans le cadre de la Vefa ou de la VIR (II de l'article 257 ter du Code général des impôts)" et "bénéficient à ce titre du taux applicable à l'opération principale dont ils constituent l'accessoire".

QE n° 3215, réponse à Véronique Louwagie (LR - Orne ), JOAN du 7 février 2023