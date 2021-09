Les travaux engagés sur l’échangeur nord de Chambéry se poursuivent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

D’ici 2023, l’échangeur nord de Chambéry se voudra plus sécurisé et proposera un trafic plus fluide.

Plusieurs travaux sont actuellement menés au niveau de l’échangeur nord de Chambéry (Savoie). Démarré en 2020, ce chantier prendra fin en 2023. Il prévoit, entre autres, d’aménager un échangeur plus adapté. Selon Sandra Quivet, la conductrice du chantier, l’actuel n’est plus en mesure d’accueillir en toute sécurité les automobilistes qui passent dessus tous les jours. Le projet entend ainsi créer de nouvelles liaisons afin d’éviter les regroupements sur les mêmes infrastructures. Une nouvelle bretelle vers Annecy (Haute-Savoie) va être aménagée. Cette bifurcation débutera le long de la voie rapide urbaine, puis fera un virage vers l’est pour rejoindre l’A41, tout en franchissant la rue de Belle-Eau et les voies ferrées.

Le projet inclut, par ailleurs, l’aménagement de différentes infrastructures afin d’assurer de meilleures conditions d’usage de l’échangeur. Ainsi, un nouveau parking de covoiturage, en provenance de l’autoroute depuis Lyon (Rhône) ou Annecy, est en cours de construction. Un autre espace de stationnement, accessible depuis la rue Papin, sera ouvert à la mise en service de l’échangeur. L’ensemble des travaux menés sur ce dernier ont pour objectif commun d’améliorer la fluidité et la sécurité des usagers. Comme tout autre chantier routier, celui-ci génère des perturbations au niveau de la circulation. Des dispositions sont toutefois mises en place pour minimiser la gêne occasionnée.