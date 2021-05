Les travaux du tunnel de Tende vont bientôt reprendre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La création d’un viaduc a été validée pour rendre de nouveau accessible le tunnel de Tende.

Arrêtés début octobre 2020 par la tempête Alex, les travaux du tunnel routier, situé sous le col de Tende (Alpes-Maritimes), vont être relancés dès le mois de juin. Lors d’une réunion qui s’est tenue à Rome le 21 avril dernier, les autorités italiennes ont avancé deux propositions afin de poursuivre le chantier de l’infrastructure débuté en 2015. La première consiste à créer un pont côté français pour enjamber le Rio della Cà, tandis que la seconde vise à creuser le tunnel plus bas, pour contourner le glissement de terrain.

Le mercredi 5 mai dernier, après de longues conversations franco-italiennes, il semble que la seconde proposition ait été écartée. La France et l’Italie ont validé la construction d’un viaduc bidirectionnel de 65 mètres de long permettant de relier la RD 6204 au tunnel de Tende.

Le projet vise également à terminer le nouveau tunnel et à réhabiliter l’ancien. « L’objectif, c’est que les populations retrouvent une vie normale et que la Roya soit reconnectée à l’Italie. C’est indispensable pour les économies française et italienne », souligne Gianni Berrino, conseiller régional de la Ligurie (Italie). Les travaux des tunnels ont été confiés depuis 2019 à l’entreprise italienne Edilmaco, basée à Rome. Le viaduc, évalué à 25 M€, « rentre dans l’enveloppe initiale des travaux de 255 M€ », indique Philippe Tabarot, vice-président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’État, la Région et le Département des Alpes-Maritimes ont participé à hauteur de 106 M€.