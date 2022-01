Les travaux de rénovation du complexe aquatique de La Roche-sur-Yon devraient prendre fin l’été prochain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le centre aquatique de La Roche-sur-Yon fait l’objet d’une importante rénovation. Ce chantier se poursuivra jusqu’en mai 2022.

Depuis octobre 2020, le complexe aquatique de La Roche-sur-Yon (Vendée), situé boulevard Arago, est en travaux. Ce chantier, chiffré à 24,6 M€, se déroule en plusieurs phases : la première est déjà achevée et la seconde est en cours. Cela permettra de remettre le bâtiment aux normes et de rénover les bassins. La toiture a été remise à neuf. Quant à la réfection de la plomberie, de la ventilation et du carrelage, elle figure parmi les travaux que l’agglomération de La Roche-sur-Yon devra effectuer durant cette seconde phase. S’y ajoute l’aménagement d’une seconde zone de gradins et du nouveau hall d’accueil.

Notons que, depuis un an, une partie du complexe est déjà ouverte au public. Toutefois, pour le bon déroulement des travaux qui auront lieu entre fin mars et début mai, l’équipement tout entier devra fermer ses portes. Durant cette période, l’agglomération effectuera les essais techniques et les vidanges. Le complexe entièrement rénové sera dévoilé au plus tard le 21 juin prochain.