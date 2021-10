Les travaux de rénovation du Centre Pompidou reportés après les JO

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Centre Pompidou Supprimer Rénovation Supprimer Ile-de-France Supprimer Chantiers Supprimer Valider Valider

Les travaux de rénovation qui doivent permettre à terme de désamianter totalement le bâtiment et de répondre aux normes de sécurité, techniques et énergétiques en vigueur commenceront après les Jeux de 2024 à Paris.

Les grands travaux de rénovation du Centre Pompidou qui devaient débuter fin 2023 sont reportés à après les Jeux olympiques, a annoncé son nouveau président, Laurent Le Bon, jeudi 21 octobre.

Le bâtiment "restera ouvert jusqu’à la fin des Jeux olympiques de 2024, ce qui nous permettra d’une part, de participer à ce fantastique événement et d’autre part, de prendre le temps avec la BPI (Bibliothèque publique d'information), l’Ircam (Institut de recherche et de coordination acoustique musique) et toutes les équipes du Centre Pompidou de construire le projet culturel pour la réouverture", a expliqué M. Le Bon.

Ces travaux de rénovation doivent permettre à terme de désamianter totalement le bâtiment et de répondre aux normes de sécurité, techniques et énergétiques en vigueur, a précisé l'ancien président du musée Picasso qui vient de remplacer Serge Lasvignes.

Usé par le temps, le bâtiment futuriste voulu par Georges Pompidou et construit en plein cœur de Paris par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers devait initialement fermer fin 2023 avant de rouvrir début 2027 (année des ses 50 ans), pour cette restauration indispensable.