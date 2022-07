Les trames noire et blanche cassent les barrières immatérielles

Si la lutte contre la pollution lumineuse n’a pas attendu l’appel présidentiel à la sobriété pour entrer dans la planification territoriale, il n’en va pas encore de même pour la prévention des nuisances sonores. Les expériences des parcs naturels régionaux des Landes de Gascogne et du Golfe du Morbihan illustrent cette situation, évoquée le 12 juillet au dernier After Work du club Urbanisme, bâti et biodiversité animé par le programme Nature en ville de la Ligue pour la protection des oiseaux.