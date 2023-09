Les toitures vertes marquent des points techniques et réglementaires

De la végétalisation du bâtiment à celle de la ville, l’Adivet a sauté le pas le 14 septembre. Tout en préservant le nom historique, l’Assemblée générale extraordinaire de l’association a entériné l’abandon du sigle de l’ex Association des toitures et façades végétales. Elle entend élargir sa cible à l’ensemble des infrastructures et équipements végétalisables, comme les voiries, abribus, ombrières et autres îlots bâtis.