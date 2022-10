Les territoires résilients

Résilience. Cette capacité d'adaptation s'impose de plus en plus aux territoires. Entre dérèglement climatique et catastrophes environnementales ou technologiques, les défis ne manquent pas. Dans ce feuilleton, nous vous présenterons chaque mois les actions menées par des collectivités pour prévenir la catastrophe ou s'en relever. Comme dans ce numéro où Lacanau (Gironde) anticipe les effets du retrait du trait de côte. A Rezé (Loire-Atlantique), l'aménagement du quartier Pirmil-les-Isles intègre le risque inondation.

Nous partirons ensuite dans les Vosges où une commune a dû adapter son PLU pour faire face au risque de coulées de boue. La métropole lilloise s'est quant à elle mobilisée pour aider les communes à bâtir malgré les cavités souterraines. A Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), c'est tout un quartier qu'il faut racheter pour créer une zone d'expansion des crues. Au sud de Lyon, la vallée de la chimie (Rhône) s'est engagée à muter pour mieux protéger les populations. Enfin, nous verrons comment la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes) entend se reconstruire après le passage dévastateur de la tempête Alex en octobre 2020.