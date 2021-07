Les terres excavées peuvent enfin perdre leur statut de déchet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Droit de l'environnement Supprimer France Supprimer Déchets Supprimer Déchets de chantier Supprimer Génie civil Supprimer Aménagement Supprimer Chantiers Supprimer Terres Supprimer Valider Valider

Attendu depuis fort longtemps, un arrêté publié au « JO » du 27 juin fixe les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement.



En France, les déchets de BTP représentent plus de 200 millions de tonnes par an, dont 70 % de terres et 30 % de gravats. [...]