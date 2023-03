Storistes de France en convention sur la Croisette

C’est dans le cadre prestigieux de l’hôtel Martinez, à deux pas de la Croisette que les 70 participants se sont retrouvés. Affiliés et membres de l’équipe réseau Storistes de France (commerce, vente, marketing et communication) ont participé à ce temps fort de l’année, qui allie séance de travail à des moments de découverte et de loisirs.

Un moment fort de cohésion

La réunion plénière a été l’occasion pour la direction du réseau Storistes de France de revenir sur les temps forts de l’année écoulée et d’échanger sur les objectifs fixés pour 2023. Les participants ont également pu découvrir les nouveautés produits Franciaflex et bénéficier d’un focus sur l’accompagnement marketing, commercial et en communication. « Cette convention annuelle est toujours un moment privilégié dans la vie de Storistes de France qui favorise la cohésion et les échanges, que ce soit entre les affiliés ou avec l’équipe réseau », rappelle Vanessa Wolfson, responsable de la communication.

Pour agrémenter ce rendez-vous, plusieurs animations étaient proposées : visite guidée de Cannes, rallye en voitures de collection dans le Var, découverte de la parfumerie Fragonard, ou encore pratique du golf. Enfin, la soirée de gala qui a réuni l’ensemble des convives était organisée sur le thème du cinéma, au sein de l’iconique Hôtel Martinez.

Une bonne dynamique pour le réseau

Les Assises 2023 ont enfin été l’occasion de revenir sur le bilan positif du développement du réseau en 2022, avec l’ouverture de quatre nouveaux points de vente : France Stores à Artigues-près-Bordeaux (Gironde -33), Stores et Fermetures de l’Eure à Verneuil-sur-Avre et Iton (Eure-27) et deux inaugurations dans les Yvelines (78) et le Val-d’Oise (95) suite à la reprise de LCSM-Le Confort sur Mesure.

Cette dynamique continuera sur 2023 avec trois nouvelles ouvertures, au premier semestre, à Rouen (Seine-Maritime-76) par l’affilié Steve Lefaye de Stores et Fermetures de l’Eure, puis à Besançon (Doubs-25) par Nicolas Carvalho de Ms Comtoise, et à Metz (Moselle-57) par José Ortega de L’Hôte Antic.