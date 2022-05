LES SPATIALITÉS MULTIPLES DE GAUDI

Replaçant le parcours de l'architecte dans le contexte d'essor économique et urbain de Barcelone, l'exposition du musée d'Orsay met à bas le mythe de l'artiste génial et isolé. Photographies, mobilier, dessins et maquettes invitent à comprendre sa recherche du volume, partant de l'intimité de sa démarche créatrice jusqu'à ses réalisations les plus iconiques.