Les solutions Wavin face aux défis climatiques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Wavin : créer des environnements sains et durables Supprimer Développement durable Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le dérèglement climatique est une réalité et il s’accompagne de nombreuses problématiques en termes de gestion de l’eau. Paradoxalement, le réchauffement de la planète augmente la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes associés à de fortes précipitations.

En milieu urbain, par exemple, l’imperméabilisation des sols et la modification des cours d’eau naturels nuisent à l’évacuation des eaux pluviales et génèrent des inondations lors de fortes pluies.

Chez Wavin, chacun est convaincu que les villes et leurs infrastructures doivent aujourd’hui être repensées pour s’adapter aux défis climatiques à venir. Les surplus de précipitations doivent pouvoir être canalisés pour limiter les risques d’inondation mais les eaux pluviales doivent aussi pouvoir être stockées pour devenir disponibles lors des épisodes de sécheresse.

AquaCell et Q-Bic Plus : des solutions enterrées au service de la gestion des eaux pluviales

C’est dans cet objectif que le service Développement Produits de Wavin a mis au point les solutions AquaCell et Q-Bic Plus. Flexibles, ces modules permettent la conception d’espaces de stockage enterrés qui pourront accueillir les eaux de ruissellement et limiter ainsi les inondations. Ils évitent que les eaux pluviales soient rejetées dans les réseaux déjà surchargés et permettent leur réutilisation pour l’entretien des espaces verts ou dans les milieux naturels.

Wavin Q-Bic Plus est un module de rétention et d’infiltration des eaux pluviales qui s’illustre par sa rapidité d’installation, par sa capacité d’inspection et de nettoyage ainsi que par une grande liberté de conception des espaces de stockage ou d’infiltration. Adaptable à tous types de projets, il permet la réalisation de bassin sur-mesure quels que soient l’environnement et l’espace disponible. Légers et ergonomiques, les modules Q-Bic Plus disposent de connecteurs intégrés qui assurent une mise en œuvre facile et rapide. Avec Q-Bic Plus, le grand volume de stockage obtenu est accessible sur toutes les hauteurs et dans toutes les directions pour un nettoyage aisé et garantir un volume net de l’ouvrage à long terme.

Wavin AquaCell est une gamme de modules qui favorise un gain de place lors de la logistique, et qui se caractérise par des modules emboîtables lors de leur transport permettant le déplacement de 4 fois plus de produits dans chaque camion. Ceci assure une réduction significative des émissions de CO2 en limitant le nombre de livraisons et un gain d’espace sur le chantier. Avec leurs poignées ergonomiques et leurs connecteurs intégrés, les modules se mettent en place facilement d’un simple clic, sans outil. Caractérisée comme la solution optimisée et écoresponsable, AquaCell est fabriqué à partir de PP 100 % recyclé et recyclable.

Chilly-Mazarin choisit la solution Wavin Q-Bic Plus pour désengorger le réseau d’eaux pluviales

Pour assurer la bonne gestion des eaux pluviales de la ZAE de Chilly-Mazarin, la communauté d’agglomération de Paris Saclay, Paris Sud Aménagement et la société EGIS EAU ont choisi Q-Bic Plus. Le chantier avait pour objectif la création d’un bassin de stockage et de régulation faisant office de bassin tampon en cas de surcharge du réseau principal. En 5 jours, ce sont 1630 m3 de bassin qui ont été installés par la société Fayolle et Fils.

Permettant des conceptions et des réalisations d’ouvrages aux formes et aux dimensions variées, Q-Bic Plus a parfaitement répondu à la configuration spécifique de ce chantier en forme de L avec de multiples angles. Le bassin réalisé est constitué de 2 couches superposées de Q-Bic Plus et respecte pleinement le volume utile de stockage demandé.

Pour réaliser cet ouvrage, les parties prenantes ont pu compter sur l’accompagnement du bureau d’études de Wavin afin de penser une conception globale. D’autres produits Wavin ont donc été installés tels que les tubes et les raccords Acaro SN16, les regards de visite Tegra 1000 ainsi qu’un régulateur de débit Corso en sortie de bassin, conçu au sein de l’unité de fabrication sur-mesure Wavin.

Une zone de stockage des eaux pluviales conçues en AquaCell à Molinet

Afin de faire face à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, un exploitant agricole de Molinet dans l’Allier a eu besoin de la création d’une zone de stockage des eaux pluviales. L’objectif de l’ouvrage était de permettre la réutilisation de l’eau lors de l’activité professionnelle pour le nettoyage des locaux et du matériel, remplir les pulvérisateurs ou abreuver les animaux. En cas d’incendie, cette réserve de proximité pourrait également s’avérer fort précieuse.

Situé dans un champ à proximité des bâtiments agricoles, un bassin de rétention Wavin AquaCell de 50 m3 a été installé grâce à 3 couches de modules. Le fait que cette solution soit enterrée a constitué un argument pratique pour l’exploitant : le terrain recouvrant le bassin pouvant ainsi continuer à être cultivé sans contraintes, évitant ainsi toute perte de foncier.

Wavin au service du verdissement des villes

AquaCell et Q-Bic Plus témoignent de l’engagement sans faille des services recherche et développement de Wavin pour faire naître des solutions responsables afin de répondre aux défis présents et à venir en termes de gestion de l’eau. Cet engagement est illustré par les nombreuses innovations régulièrement proposées par le fabricant qui œuvre également à développer des solutions favorisant le verdissement des villes. Le concept Tree Tank, en phase de déploiement, compte parmi ces innovations qui s’inscrivent dans un des piliers de la philosophie de Wavin : « Penser des villes qui s’adaptent au climat ».

Tree Tank assure, par un assemblement de modules, la conception d’espaces circonscrits pour optimiser la végétalisation des villes en favorisant l’épanouissement et la protection du système racinaire des arbres. Tree Tank permet à l’arbre de disposer d’un espace qui canalise le développement de ses racines. Les modules entourant le végétal accueillent un substrat dans lequel pourront courir les racines et permettre ainsi à l’arbre de s’épanouir librement sans dégradations des infrastructures environnantes : réseaux, routes, trottoirs, etc.

Verdissement des milieux urbains, réduction des risques d’inondations, stockage, infiltration et réutilisation des eaux pluviales… compteront parmi les initiatives que devront entreprendre les services techniques en zone urbaine. En proposant de nombreuses solutions répondant au changement climatique, Wavin démontre pleinement son engagement aux services des villes grâce à des équipes résolument tournées vers l’avenir.

Contenu proposé par Wavin