Les solutions pour booster la phase de conception et optimiser chaque projet

La loi MOP impose de réaliser un programme et de maîtriser un budget avant de passer toute commande à un maître d’œuvre. Afin d’accompagner les bureaux d’étude face à ces enjeux de temps, de coûts et de transition énergétique, Schneider Electric permet à ses clients de s’appuyer sur deux solutions innovantes : un outil d’aide à la rédaction du CCTP et la plateforme BIM Object.

Huit à onze mois, c’est la durée prévue pour la phase conception dans le cadre de la loi MOP (Maîtrise d’Ouvrage Publique). En pratique, entre la validation de l’avant-projet détaillé APD et la consultation des entreprises DCE, les bureaux d’études ne disposent que d’une semaine pour réaliser des pièces écrites conformes aux attentes de leur client.

Aussi, pour gagner en efficacité et en qualité lors de la rédaction de leurs cahiers des charges et cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), « les solutions digitales Schneider Electric s’adaptent sur mesure aux projets et aident les prescripteurs à développer et décrire des solutions innovantes et novatrices », explique Loïc Lengrand, responsable marketing clientèle End Users chez Schneider Electric.

Un cahier des charges en quelques clics

De la prise RJ45 pour un logement jusqu’à des cellules haute tension pour un industriel, Ecostruxure Specification est un générateur de paragraphes de descriptifs techniques. Lancé en octobre 2020, l’outil est développé pour couvrir l’ensemble du spectre de projets (multi-sites ou multi-bâtiments) dont peut se charger un bureau d’études dans le résidentiel ou dans les domaines tertiaires et industriels.

Mise à jour en termes de produits et de normes applicables, la solution permet aux prescripteurs de disposer en permanence de l’intégralité du catalogue Schneider Electric sans risque d’obsolescence des technologies décrites. « Pour des sujets sur lequel le bureau d’études n’est pas forcément spécialisé, le configurateur permet aussi de guider l’utilisateur à la définition de la solution Schneider Electric qui va répondre à son dossier en évitant les erreurs de conception », précise Loïc Lengrand. En pratique, le professionnel n’a qu’à répondre à un simple questionnaire à choix multiples ou à se référer à un guide technique pour orienter sa décision.

Autre intérêt : le contenu généré via Ecostruxure Specification est parfaitement en phase avec les besoins des bureaux d’études. Comme l’explique Julien Favre, chargé d’affaires électricité chez Otéis : « C’est un travail relativement long, sachant que certains CCTP font jusqu’à 200 pages, en moyenne 100 pages […] L’outil est parfaitement adapté à notre quotidien et conforme aux marchés publics. Il respecte nos habitudes de travail et la chronologie de rédaction des CCTP. Il permet d’obtenir des données pertinentes, d’appliquer les spécifications réelles fabricant, de baser les pièces écrites sur les données les plus récentes du marché, d’intégrer les nouveautés. » Les bureaux d’études peuvent ensuite stocker et dupliquer les documents créés sans repartir de zéro. À la clé pour les utilisateurs : un gain de temps et une réelle autonomie.

Maîtriser les coûts de chantier

Pour répondre au développement de la maquette numérique (BIM, Building Information Modeling), plusieurs familles de produits Schneider Electric ont également été intégrées à la plateforme multi-fabricants BIM Object(1). Ce sont ainsi des milliers de références à disposition des prescripteurs. L’idée : obtenir facilement le produit adapté à l’environnement du projet (logement, hôtel, hôpital…) ou en fonction des fonctionnalités recherchées, visualiser le résultat dans la maquette numérique et effectuer directement les modifications nécessaires (ex. modifier le coloris d’un interrupteur).

Une démarche qui permet au maître d’ouvrage de visualiser en avance de phase son bâtiment et d’anticiper certaines demandes. Côté prescripteur, la solution permet de chiffrer concrètement les projets en fonction des technologies choisies et de mesurer les impacts en cas de modifications. « Parallèlement au plan BIM 2022 et à la loi Elan, la maquette numérique présente un intérêt pour répondre aux enjeux de transition énergétique et notamment le calcul du poids carbone, précise Loïc Lengrand. Schneider Electric y travaille actuellement afin de répondre à la réglementation afin de répondre à la réglementation RE 2020.»

(1) Les bibliothèques Schneider Electric sont compatibles avec le logiciel Revit d’Autodesk, référent sur le marché, et les objets sont convertibles au format ouvert IFC exploitables avec d’autres logiciels.

Webinar - Les nouveaux outils du BIM électrique

Webinar - BIM : création lot CFA en phase PRO, Exécution et OPE dans REVIT –

