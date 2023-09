Les solutions de construction ytong dédiées à la maison individuelle de plain-pied !

LA SOLUTION CONSTRUCTIVE LA MOINS ÉPAISSE ET LA PLUS ISOLANTE DU MARCHÉ

Les blocs de béton cellulaire YTONG COMPACT 15 figurent comme le meilleur choix pour faire face à la RE2020 et faire des économies sur vos projets. Cette solution permet de réaliser des murs isolants, porteurs. En étant 10% plus isolants avec 120 mm d'isolant ITI Th32, les blocs ont l'avantage de vous faire réaliser des économies tout en restant 21% moins épais qu'une maçonnerie dite traditionnelle ! Les économies seront ainsi applicables à la climatisation comme au chauffage. De plus, pour la même emprise au sol, la surface habitable est également plus importante.

SOLUTION DURABLE ET THERMIQUE 2 EN 1

Depuis peu, le secteur du BTP a connu de nombreuses mutations. Ainsi, la RE2020 impose des règles plus strictes pour les constructions.

Les performances du Compact 15 ainsi que sa faible empreinte carbone (5% de l'impact CO2 total d'une habitation) répondent aux exigences de la RE2020 en matière économique, environnementale et énergétique. Idéal pour préserver la santé des habitants et des constructions, le bloc de 15 cm d'épaisseur est une parfaite membrane hygrothermique. Les changements de températures ne lui font pas peur, et sont maîtrisés et régulés par l'excellente inertie thermique, la perspirante ajoutée au déphasage (10h). La maison est protégée de la chaleur pour un confort d'été nettement amélioré tout en préservant la maison du froid en hiver. De plus, le Compact 15 possède un score Bbio de -30% doté d'un R = 1,36 m2.K/W. L'isolation est optimale et le bloc est parfaitement étanche à l’air.

