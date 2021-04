« Les sociétés à mission vont dans le sens de l’Histoire ! », Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loi Pacte Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Marchés publics Supprimer Achat public responsable Supprimer Achat public durable Supprimer Valider Valider

Alors que le projet de loi Climat et Résilience est débattu au Parlement, Olivia Grégoire revient, pour Le Moniteur, sur les entreprises à mission.

La loi Pacte a introduit la qualité de société à mission. Avec 143 sociétés à mission enregistrées au 19 mars, peut-on dire que ce volet de la Loi Pacte est un succès ?

On m’avait dit que la société à mission ne passerait jamais, que de nombreux contentieux allaient apparaître en quelques mois, qu’il s’agissait d’une disposition uniquement destinée au greenwashing des entreprises du CAC 40, que la crise allait tout arrêter. Or, un an après la parution des décrets d’application, ce sont essentiellement des TPME qui s’en sont saisies et c’est surtout ces derniers mois que les entreprises ont franchi le pas. La crise actuelle a peut-être même accéléré ce mouvement en révélant le besoin de sens au sein des entreprises. L’entreprise à mission va dans le sens de l’Histoire en répondant aux attentes des salariés, des clients et des investisseurs. La loi n’impose rien mais propose un cadre où puiser des outils juridiques, financiers et de gouvernance.

Quelle est l’utilité d’une telle démarche ?

Un statut d’entreprise à mission améliore l’attractivité de l’entreprise auprès de jeunes talents, accroît son rayonnement et donne des gages pour consolider la cohérence entre sa mission et sa réalisation. Être société à mission n’empêche en rien d’être plus rentable et constitue même un outil supplémentaire sur le chemin de la rentabilité. Néanmoins, et c’est un conseil valable pour toutes les entreprises, devenir entreprise à mission doit relever d’une démarche sincère et authentique.

