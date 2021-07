Les sèche-serviettes Atlantic font peau neuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Radiateur Supprimer Sèche-serviette Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer ATLANTIC Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les gammes de sèche-serviettes électriques Adénis et Serenis évoluent avec de nouvelles fonctionnalités, un nouveau format et de nouvelles teintes.

Atlantic transforme sa gamme Adélis pour offrir plus de confort aux utilisateurs. Ce sèche-serviettes aux larges lames plates passe en mode 2.0 et embarque désormais la connectivité, avec un pilotage à distance via l’application Atlantic Cozytouch. Il est également doté d’un nouveau boîtier de commande digital. Il se décline toujours en deux versions, avec ou sans soufflerie, mais celle-ci devient invisible, cachée derrière les lames. Côté design, Adélis est proposé en 8 coloris dont trois nouvelles teintes (beige, vert d’eau et bleu profond) et une patère est intégrée pour accrocher un peignoir ou une serviette. Enfin, il se décline désormais en version gain de place, Adélis Etroit, d’une largeur de seulement 45,6 cm.

Le sèche-serviettes Serenis, à larges surfaces planes, bénéficie déjà de la connectivité et de la programmation personnalisable. Il dispose en plus d’un boîtier digital dans la barre de portage, qui affiche l’heure et la météo locale. Il est également disponible en version Premium, avec une enceinte Cabasse intégrée et la connexion Bluetooth. Son design évolue avec les trois mêmes nouveaux coloris qu’Adélis.