Les Sables-d’Olonne : travaux sur le lac de Tanchet

Le chantier engagé sur le lac de Tanchet s’élève, au total, à 300 000 euros.

Des études réalisées sur les berges du lac de Tanchet, aux Sables-d’Olonne (Vendée), ont permis de révéler que deux zones sont particulièrement en mauvais état et nécessitent des travaux. Face à ce constat, la municipalité vient de lancer un important chantier, qui s’effectuera en deux phases.

La première se déroulera du 1er février au 15 mars 2022, et portera sur la zone 1, qui se situe au niveau de l’avancée dans le lac de Tanchet. Cette étape a débuté par une vidange de l’eau afin de mener à bien les travaux. Une zone d’eau est conservée devant l’Institut Sport Océan (ISO) pour assurer la survie des poissons. Les opérations consisteront à poser des gabions remplis de pierre pour renforcer cette avancée. Une remise en eau est prévue le 15 mars 2022. Notons que la pêche sera interdite pendant toute la durée des travaux.

La seconde phase aura lieu du 12 décembre prochain au 15 décembre 2023, et portera sur la zone située le long du sentier piéton du lac, entre le parking Rossignols et l’hôtel Thalasso. Une seconde vidange est prévue en décembre 2022, avant le début des travaux. Pour cette phase, le chantier inclura la pose des enrochements pour remplacer le mur maçonné qui est, à ce jour, déstructuré, et cause l’affaissement des accotements du sentier. Pendant toute cette étape, le passage piéton sera fermé au public. Au total, l’ensemble du chantier, réalisé en partenariat avec l’ISO, coûte 300 000 euros.