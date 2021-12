Les Sables-d’Olonne : restauration de l’église Notre-Dame-de-Bon-Port

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le chantier de rénovation de l’église Notre-Dame-de-Bon-Port entre dans sa quatrième phase.

La restauration de l’église Notre-Dame-de-Bon-Port, aux Sables-d’Olonne, dans le département de la Vendée, se poursuit. Les travaux, qui vont s’étaler jusqu’en 2027, ont commencé en 2016, et trois phases ont déjà été réalisées. En ce mois de décembre, la Ville des Sables-d’Olonne entame la quatrième phase du chantier qui va durer jusqu’en juin 2022. Celle-ci concerne la rénovation de la couverture et de la charpente du bras nord du transept. Le remplacement des pierres abîmées et cassées, le nettoyage des façades et le dessalement des pierres ont été prévus. S’y ajouteront la restauration de la rosace du transept et la réfection complète de la couverture en ardoise.

Le coût de cette quatrième phase de travaux de rénovation s’élève à 1,1 M€. Notons que l’État a contribué au financement à hauteur de 432,8 k€ via la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), et la Région des Pays de la Loire à hauteur de 100 k€.