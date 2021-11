Les Sables-d’Olonne : La réhabilitation de l’avenue François-Mitterrand est en cours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les travaux menés avenue François-Mitterrand s’étaleront jusqu’en 2025.

Aux Sables-d’Olonne (Vendée), les travaux de réhabilitation de l’avenue François-Mitterrand se poursuivent. Elle relie le bourg d’Olonne au boulevard du Vendée-Globe. Cette opération vise à offrir à l’avenue un cadre agréable et sécurisé.

Le projet comprend l’aménagement d’une centaine de places de stationnement et de larges trottoirs afin de faciliter les déplacements piétons. Il porte, en outre, sur la création d’une voie cyclable monodirectionnelle, qui sera accessible en continu sur toute l’avenue. S’y ajoutent l’installation d’un éclairage LED moderne et économe en énergie, et l’enfouissement des réseaux aériens (câbles électriques et téléphoniques).

Depuis octobre, le chantier se concentre sur le boulevard du Vendée-Globe et la rue Lucie-Aubrac, et ce, jusqu’en mars 2022. La section entre la rue Lucie-Aubrac et la rue Marcelin-Berthelot sera entamée en 2022, et la partie entre la rue Marcelin-Berthelot et la rue des Bergers est prévue pour 2023. En 2024, l’opération concernera la section entre la rue des Bergers et le chemin du Pas-Renaud. Quant à la section de 500 m² rue du 8-Mai-1945 en direction du Super U, elle sera en travaux en 2025.