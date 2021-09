Les Sables-d’Olonne : l’ancien Grand hôtel des Pins deviendra une résidence senior

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vendée Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Aux Sables-d’Olonne, la transformation de l’ancien Grand hôtel des Pins en résidence senior est pratiquement achevée.

Construit en 1889, le Grand hôtel des Pins aux Sables-d’Olonne (Vendée) était destiné à l’accueil des clients du Casino des Pins qui se trouvait en face. Il est ensuite devenu hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale. Dernièrement, le bâtiment avait servi pour l’organisation de colonies de vacances appartenant à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.

Abandonné depuis 2000, l’ancien hôtel est devenu la propriété de Vinci Immobilier. Ce promoteur, spécialisé en immobilier résidentiel et d’entreprise, a décidé de se lancer dans la réhabilitation de ce bien en une résidence senior. Au terme des travaux, l’ex-Grand hôtel des Pins se composera de 119 appartements allant du T1 au T3, d’environ 1 200 m² d’espaces communs et de 42 places de parking. La création d’une piscine chauffée à l’intérieur, d’une médiathèque, d’un espace fitness, d’un salon de coiffure et d’un restaurant avec terrasse est également prévue dans ce projet estimé à 13 M€.