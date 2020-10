Les résultats appétissants d’Action Logement

Action Logement a présenté ses comptes le 30 septembre en toute fin de journée. Et en toute discrétion. Au 31 décembre 2019, le bilan d'Action Logement s'est établi à 88,4 milliards d'euros et son bénéfice net à 1,4 milliard, selon un communiqué de l'organisme.

Des chiffres en augmentation sur un an, puisqu’au 31 décembre 2018, l’ex 1% Logement affichait 1,145 Md € de résultat net. Enfin, l’organisme paritaire collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction (Peec) dispose de 9 mds€ de trésorerie.

Une somme rondelette, qui s’explique par quatre phénomènes. D’abord, un effet mécanique : les résultats sont plus élevés en fin d’année car la Peec est collectée à ce moment-là. Ensuite, la trésorerie intègre une augmentation de capital destinée au développement des filiales d’Action Logement. La trésorerie doit par ailleurs permettre de rembourser des prêts. Enfin, elle a été abondée par « l’emprunt obligataire d’1 Md €, destiné à contribuer à partir de 2020 au financement du plan d'investissement volontaire signé avec l’Etat », rappelle-t-on chez Action Logement.



N’importe quelle entité, privée ou publique, se réjouirait de ces bons résultats financiers. Pas Action Logement qui a sorti le parapluie.

Car l’organisme paritaire est une nouvelle fois dans le viseur de Bercy. En 2019, le gouvernement avait prélevé 500M€ dans la poche de l’organisme. Cette année, la facture pourrait bien doublier : Bercy vise le milliard. Une ponction défendue par la ministre du logement Emmanuelle Wargon.

Sur le même sujet Le gouvernement veut ponctionner 1 milliard d'euros à Action Logement

Dans ce contexte incertain, le conseil d’administration a accordé sa confiance à Bruno Arcadipane, réélu à la présidence de l’organisme. A ses côtés, Philippe Lengrand (CFDT) a été à lui désigné vice-président. Il succède à Jean-Jacques Perot (CFDT) qui avait été élu en tout début d’année 2020.

Plus de 42 000 HLM et logement intermédiaires programmés

En 2019, d’Action Logement soutenue a programmé 42 038 nouveaux logements sociaux et intermédiaires et mis en réhabilitation 25 200 habitations. Le patrimoine immobilier des 56 filiales d’Action Logement Immobilier s’élève à 1 032 499 logements sociaux et intermédiaires (4 millions de personnes logées).