« Les restrictions foncières favorisent l’éparpillement », François Rieussec, président de l’Union nationale des aménageurs

Avec un rapport intitulé « L’utilisation du foncier pour le logement à l’horizon 2030. Besoins et préconisations », l’Union nationale des aménageurs s’invite au débat sur l’artificialisation des sols. Vent debout contre des mesures administratives et centralisées qui caractérisent selon lui le projet de loi Climat et Résilience, son président François Rieussec prône la voie contractuelle. Il réitère son offre de services à l’Agence nationale pour la cohésion des territoires.