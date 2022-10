Les recrutements repartent à la hausse dans les OPH

L’étau de la crise sanitaire se desserre. Les recrutements au sein de la branche des offices publics de l’habitat sont ainsi repartis de plus belle, avec un niveau supérieur aux années précédentes. C’est ce que met en exergue le rapport de branche « Statistiques emploi et formation des OPH en 2021 », que vient de publier la fédération des OPH.

Cap sur l’emploi des jeunes

D’après le document, la branche a réalisé 5 375 embauches en 2021, contre 4 625 embauches en 2020. Avec une part des moins de 26 ans en hausse : elle passe de 3,1 % en 2019 à 4 % en 2021. L’impulsion vient en partie de l’alternance via l’apprentissage, qui représente 78 % des contrats conclus, mais également via les contrats de professionnalisation.



De plus, la proportion d’OPH comptant dans leurs rangs au moins un apprenti atteint 67 % en 2021, contre 52 % en 2020.

Salaires : -2,1 % en défaveur des femmes

Autre enseignement : la dynamique de féminisation de l’emploi reste également stable en 2021. La part des effectifs féminins s’établit depuis deux ans à 53 %. L’an passé, on chiffrait, au sein de la profession, un écart de salaire mensuel de base de -2,1 % en défaveur des femmes.



Les partenaires sociaux se sont saisis du sujet : un avenant de la convention collective des OPH portant sur l’égalité professionnelle a d’ailleurs fait l’objet d’une extension par le ministère du Travail en juin 2021. Depuis, les engagements de la branche en la matière se sont notamment concrétisés par des actions et recommandations sur la réduction des écarts de rémunération, la mixité des métiers, l’accès à la formation ou encore la promotion professionnelle.

+ 16,5 % de personnes suivant une formation par rapport à 2019

Sur le registre de la formation, l’année 2020 avait, comme le rappelle le rapport, été fortement impactée par la crise sanitaire, avec une diminution du nombre de stagiaires dans le cadre du fonds conventionnel de branche. La consommation est repartie à la hausse en 2021 et aurait même dépassé son niveau d’avant crise sanitaire. Le nombre de stagiaires a ainsi bondi de 16,5 % par rapport à 2019.



Les trois dispositifs qui composent le fonds conventionnel sont concernés par cette hausse : le niveau d’engagement est passé de 2 275 364€ en 2019 à 3 413 455€ en 2021.