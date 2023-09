Les radiateurs électriques à l'heure hi-tech

Des consommations d'énergie en baisse

« Les radiateurs électriques ont de belles années devant eux. » Fernando Ribeiro, directeur du marketing de Zehnder Group France, se montre confiant pour l’avenir, malgré des ventes en baisse en volume au premier semestre. Il prend argument sur la capacité des industriels à réduire à réduire la consommation d’énergie de leurs produits. Si, dans le neuf, la RE 2020 ne valorise pas vraiment les radiateurs électriques, le nouveau DPE fait évoluer les choses, en particulier dans l’ancien. Chez Atlantic, Axelle Sulliot, responsable du marketing client, insiste : « Les radiateurs électriques améliorent l’étiquette énergétique. Grâce à la connectivité des produits haut de gamme, nous savons que nous réalisons 30 % d’économie d’énergie. » Cela vaut en particulier pour les produits certifiés « NF 3 étoiles œil », qui sont particulièrement économes en énergie grâce à leur capacité d’adaptation au moindre changement dans leur environnement

Par ailleurs, et toujours dans un souci environnemental, les fabricants s’adaptent aux évolutions réglementaires. « Dans l’esprit de la loi Agec, nous travaillons beaucoup sur la réparabilité de nos produits, développe Fernando Ribeiro. Nous ne collons ni ne rivetons aucune pièce. Le radiateur doit pouvoir être réparé par un bon bricoleur, et nous mettons des tutos à disposition pour expliquer le démontage de nos produits. » Dans le même esprit, les pièces détachées sont disponibles sur une longue durée.

L'intelligence artificielle s'embarque

Rendre les produits et les systèmes intelligents est un des enjeux majeurs dans le monde du bâtiment, que le cas des radiateurs électriques illustre parfaitement. Loin des simples émetteurs de chaleur d’antan, ces appareils sont devenus des produits de haute technologie avec l’introduction de l’intelligence artificielle. Ainsi, Fernando Ribeiro explique : « Associés à un détecteur de présence et à un algorithme, ces produits peuvent calquer leur fonctionnement sur les habitudes des utilisateurs. »

Par ailleurs, à présent, les industriels proposent quasi systématiquement des modèles connectés à des applications dédiées, comme Axelle Sulliot le confirme : « Avec Cozytouch, Atlantic propose une application unique pour tous les produits de la marque Atlantic. De même, de plus en plus, nos produits passent au WiFi pour simplifier leur utilisation par les clients. »

Confort et esthétique

Loin du convecteur d’antan, les radiateurs électriques ont évolué ces vingt dernières années vers des produits à chaleur douce ou à inertie procurant ainsi un meilleur confort aux usagers. La diffusion plus homogène de la chaleur dans la pièce évite la sensation de froid. De même, l’esthétique a bien changé. « Au départ, le radiateur était uniquement fonctionnel, remarque Fernando Ribeiro. Nous avons souhaité le sortir de cette case stricte pour en faire un produit de déco. » Une manière de répondre à une attente du marché surtout en France, où la décoration est prégnante dans les logements.

De nouveaux designs sont donc apparus, notamment les formats verticaux, pour répondre aux attentes des clients, sachant que ces derniers peuvent vouloir soit un produit discret et compact s’intégrant parfaitement dans la pièce, soit utiliser le radiateur électrique comme un objet de déco visible. Les industriels multiplient les coloris disponibles en conséquence.

Un marché très saisonnier

Ce marché a pour particularité d’être très saisonnier : les ventes sont en majorité réalisées entre octobre et février. Le phénomène est d’autant plus marquant que le marché repose à 80 % environ sur la rénovation aujourd’hui.