« Les qualités des eaux non potables souffrent de l’absence de statut », Jérémie Steininger (Atep)

Le décret du 29 août sur le recyclage des eaux usées traitées laisse sur leur faim les Acteurs du traitement de l’eau à la parcelle (Atep). Partenaire technique de la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage (CNATP), l’association de 25 industriels et prestataires de services prend l’exemple d’un pays voisin : l’Espagne, thème d’un focus qu’elle parraine au second Carrefour des gestions durables de l’eau, réuni les 5 et 6 septembre à Dijon.