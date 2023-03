Les propositions des députés européens pour décarboner les bâtiments

Réunis à Strasbourg, les parlementaires européens ont adopté par 343 voix pour, 216 contre et 78 abstentions, leur position sur le projet législatif dévoilé en décembre 2021 par la Commission européenne pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, ces derniers représentant 36% des émissions de gaz à effet de serre de l'UE.

Elle se résume en un mot : accélérer.

Ainsi, si tous les nouveaux bâtiments devraient être à émission nulle à partir de 2028, les députés européens ont fixé l’échéance pour les nouveaux bâtiments occupés, exploités ou appartenant à des autorités publiques à 2026. De plus, tous les nouveaux bâtiments devront être équipés de technologies solaires d’ici 2028, si cela est possible d’un point de vue technique et économique, tandis que les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante ont jusqu’à 2032 pour atteindre cet objectif.

Accélérer les rénovations

Les députés européens veulent voir les bâtiments résidentiels atteindre, au minimum, la classe de performance énergétique E d’ici 2030 et D d’ici 2033. Les bâtiments non résidentiels et les bâtiments publics devront atteindre les mêmes classes énergétiques, respectivement d’ici 2027 et 2030.

Pour cela, les travaux d’amélioration de la performance énergétique devront être réalisés au moment de la vente d’un bâtiment, d’une rénovation majeure ou, s’il est loué, lorsqu’un nouveau contrat est signé. Charge aux États membres de définir les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs dans leurs plans nationaux de rénovation.

Accélérer les soutiens

"Ces plans nationaux de rénovation devront inclure des mécanismes de soutien pour faciliter l’accès aux aides et aux financements", ont insisté les députés, avec "une prime importante aux rénovations en profondeur, en particulier dans le cas des bâtiments les moins performants, et des aides et des subventions ciblées devront être mises à la disposition des ménages vulnérables".

"Nous voulons que la directive réduise la précarité énergétique et les émissions, et qu'elle offre de meilleurs environnements intérieurs pour la santé des personnes", a plaidé le rapporteur du texte l'Irlandais Ciarán Cuffe (Verts/ALE, IE). "Il s'agit d'une stratégie de croissance pour l'Europe qui créera des centaines de milliers d'emplois locaux dans les secteurs de la construction, de la rénovation et des énergies renouvelables, tout en améliorant le bien-être de millions de personnes vivant en Europe."

Les députés vont désormais entamer les négociations avec le Conseil européen pour convenir de la forme finale du projet.