Les professionnels du BTP prêts à relever le défi de l’innovation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Vie du BTP Supprimer Innovation Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

D’après l’enquête « emploi » annuelle de Fed Construction, 63 % des professionnels du secteur voient dans les innovations une opportunité pour évoluer dans leur métier. Ils misent avant tout sur le développement du télétravail, des nouvelles technologies d’imagerie et des équipements de chantiers intelligents ou connectés.

Dématérialisation des postes de travail, BIM, drones… Pour près de neuf professionnels sur dix, l’affaire est désormais entendue : le BTP est un secteur innovant (84 %).

C’est l’un des enseignements de l’enquête « emploi » annuelle du cabinet de recrutement Fed Construction, publiée le 17 juin.

Quelque 140 candidats de la maîtrise d’œuvre et des travaux, en poste ou en recherche d’emploi, ont ainsi été interrogés entre janvier et mars 2021.



Les exosquelettes et l’impression 3D encore minoritaires

Le télétravail et la dématérialisation des postes de travail arrivent au premier rang des innovations les plus utilisées par les répondants et leurs équipes (67 %). En bonne place également, la dématérialisation des démarches administratives (45 %) et les outils du BIM (41 %) ou encore les outils de suivi managérial et d’organisation des équipes (37 %).

Sans surprise, l’usage des nouvelles technologies d’imagerie (drones, appareils de relevé topographique… ; 25 %), les équipements de chantier intelligents ou connectés comme les exosquelettes (14 %) ainsi que l’impression 3D (10 %), demeurent encore minoritaires.



La crise va accélérer le développement des nouvelles technos

Mais six personnes sondées sur dix imaginent que la crise va doper le développement de nouvelles technologies ou démocratiser certaines innovations déjà présentes dans le quotidien des sites de construction.

L’enjeu ? En premier lieu, améliorer les conditions de travail des salariés du BTP, en renforçant la sécurité et en réduisant la pénibilité. Autres objectifs : favoriser une meilleure conception des projets et une meilleure efficacité organisationnelle ou encore réduire les délais de réalisation des travaux.

Le télétravail et la dématérialisation des postes de travail occupent là-aussi, de l’avis des personnes sondées, la première place du podium des innovations appelées à se démocratiser dans les cinq prochaines années (65 %). Viennent ensuite les nouvelles technologies d’imagerie (58 %) et les équipements de chantier intelligents ou connectés (54 %), suivis de près par les outils du BIM (53 %).



Une opportunité d’évolution professionnelle

Les personnes sondées citent aussi, dans une moindre mesure, l’automatisation et la dématérialisation des démarches administratives (47 %), les outils de suivi managérial (35 %) et l’impression 3D (35 %), mais aussi la robotisation et les technologies IA (23 %).

Autre apport de l’étude : si près des deux tiers des professionnels concernés envisagent la montée en puissances des innovations comme une occasion d’évoluer dans leur métier, 22 % d’entre eux demeurent encore circonspects, car ils s’interrogent sur l’impact de ces innovations sur leur travail.