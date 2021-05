Les produits biosourcés : une réponse logique aux évolutions du BTP ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer France Supprimer Valider Valider

Appuyé par les pouvoirs publics et l’exigence écologique des consommateurs, le biosourcé s’impose désormais dans le marché du bâtiment. Zoom sur la nouvelle gamme biosourcée pour la protection des bois Blanchon, pensée pour des chantiers réussis.

La transformation du marché du bâtiment a déjà commencé ! Pour participer à réduire l’impact environnemental c’est tout l’écosystème de la construction qui se réorganise : des pouvoirs publics aux consommateurs, en passant par les commanditaires et les fournisseurs.

Le recours aux matériaux biosourcés dans les commandes publiques sera bientôt quasi-systématique. De fait, les nouvelles normes du bâtiment intègrent l’évaluation du taux de biosourcé dans les matériaux et la norme NF EN 16640 devient le référentiel de la filière peinture.

Chiffres clés La première préoccupation des Français est la protection de l’environnement.

60 % des chantiers recourront au biosourcé en 2024.

44 % des artisans ont déjà utilisé des matériaux biosourcés.

53 % des professionnels estiment que le biosourcé représente avant tout un avantage concurrentiel.

L’innovation bois au service des professionnels

Dans ce marché en transition, il est essentiel d’anticiper pour savoir s’adapter aux nouvelles normes et aux contraintes du bâtiment. Et c’est la mission que s’est donnée Blanchon, la marque experte des finitions bois. Partenaire des professionnels du bâtiment, Blanchon innove depuis toujours pour proposer des solutions aussi performantes que respectueuses.

Déjà en 1987, Blanchon offre une alternative aux produits solvantés et devient pionnier de la formulation en phase aqueuse. Depuis 2004, la Ligne Qualité Environnement® (lasures, huiles, peintures pour le bois) permet aux professionnels de répondre aux enjeux des chantiers HQE.

Avec la volonté d’aller toujours plus loin, Blanchon introduit des matières premières naturelles et renouvelables dans ses produits. Aujourd’hui la Ligne Qualité Environnement® 2ème génération comprend trois innovations biosourcées, testées selon la norme NF EN 16640 : une lasure, un vitrificateur et une huile.

Haute performance avant tout !

Si cette « innovation verte » fait la fierté de Blanchon, le critère n°1 reste la performance. Ces produits sont formulés avec des résines de haute qualité qui assurent une protection durable des bois intérieurs et extérieurs.

Rayure, choc, encrassement, intempéries, grisaillement… Avec cette gamme, les bois sont parés à toutes les agressions du quotidien, et cela pour de longues années !

Pensés pour limiter le temps d’immobilisation et la durée des chantiers, les produits de la Ligne Qualité Environnement® assurent une mise en œuvre rapide et simplifiée.

Grand confort d’application ;

durée de séchage limitée ;

préparation minimale.

En quelques heures, parquets, boiseries, escaliers, bardages sont protégés et la beauté naturelle du bois est préservée et mise en valeur.

Défendre le sain et le beau !

La Ligne Qualité Environnement® protège les bois et tient compte des exigences pour la santé et l’environnement. Dans la composition de ces produits, des résines biosourcées (à base d’huile de soja, de colza ou de ricin) sont utilisées en remplacement du pétrole. Tout le procédé de fabrication est également contrôlé : matières premières transformées en France en bio-raffineries selon un cahier des charges strict, analyse du cycle de vie des produits, faibles émissions de COV, emballages métalliques recyclés et recyclables…

Une solution sérieuse pour répondre à l’urgence climatique et aux préoccupations sur la santé !

Des produits labélisés et contrôlés.

Pour des chantiers réussis, découvrez les trois innovations de la Ligne Qualité Environnement® :

HUILE ENVIRONNEMENT : un parquet huilé-fini en 4 heures ! L’Huile Environnement protège les parquets, escaliers, boiseries, plans de travail du jaunissement et de la poussière à travers les années. Application facile au rouleau sans lustrage ni essuyage ;

; 1 h entre chaque couche, 3 couches nécessaires ;

sans odeur ;

82 % d’ingrédients naturels, minéraux et biosourcés.

VITRIFICATEUR PARQUETS ENVIRONNEMENT : une finition parfaite pour toutes les essences de bois. Satiné, mat ou ultra-mat, le Vitrificateur Parquets rend les intérieurs plus chaleureux et plus résistants aux passages répétés. Grand confort d’application pensé pour les professionnels ;

pensé pour les professionnels ; 3 h entre chaque couche, 3 couches nécessaires ;

ne glisse pas ;

78 % d’ingrédients naturels, minéraux et biosourcés.

LASURE TRÈS LONGUE DURÉE ENVIRONNEMENT : une application facilitée pour les surfaces verticales grâce à sa consistance gélifiée.

Cette lasure nouvelle génération protège durablement les bois extérieurs et intérieurs, des UV, des intempéries et des écarts de température. Consistance gélifiée : ne coule pas ;

; film souple et résistant : ne craquelle pas ;

4 h entre chaque couche, 3 couches nécessaires ;

84 % d’ingrédients naturels, minéraux et biosourcés.

Contenu proposé par Blanchon