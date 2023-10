Les prix des logements neufs commencent à baisser

Les prix dans l’immobilier neuf ont baissé de 1% sur trois mois (4 585€/m²) par rapport à la même période en 2022, selon le baromètre mensuel LPI-iad mis en ligne le 9 octobre et basé sur les données à fin août. Une première baisse, sur trois mois, avait été observée à fin juillet.

Jugée inévitable par les promoteurs immobiliers, la correction des prix semble donc amorcée. Objectif : se (re)mettre en phase avec les clients particuliers, qui ont déserté leurs bureaux de vente à cause de la rapide hausse des taux d’intérêt depuis début 2022.

Sur fond de crise de la demande (insolvable), la tendance sur un an demeure haussière (+3,4%). A fin août, il fallait dépenser en moyenne 2 651€/m² pour s’offrir une maison neuve (+8,2%) et 5 300€ pour un appartement neuf (+2,5%).

À LIRE AUSSI Crise du logement : il est trop tôt pour licencier, assurent les promoteurs

Dans l’ancien, les prix baissent depuis près d’un an

Les derniers chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), qui datent du deuxième trimestre 2023, ne faisaient pas état d’un début de décroissance. A fin juin, le m² d’un logement neuf en Ile-de-France coûtait en moyenne 5 802€ (+5,4% sur un an). En régions : 4 751€ (+4,4%).

Sur un an, les prix des logements anciens à l’échelle nationale ont commencé à reculer fin 2022, selon l’Insee. Avec de fortes disparités. Pour un appartement : -2,6% dans la métropole du Grand Paris, -0,8% dans la métropole lilloise et +6,6% dans celle de Nice. Une maison : -4,6% et -4,4% dans les métropoles nantaise et toulousaine, et +4,4% à Aix-Marseille-Provence.

Le baromètre LPI-iad est produit chaque mois par l’association Les Prix Immobiliers (LPI), qui compte Crédit Logement, Gecina ou encore Sogeprom parmi ses membres.