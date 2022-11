Les prix de vente tirent les résultats de Vicat au 3e trimestre

Malgré un effet de change négatif de plus de -9 millions d’euros à cause de la livre turque et de la livre égyptienne et un effet périmètre négatif de près de -17 millions d’euros lié notamment à la cession de Créabéton en Suisse, Vicat a connu une croissance organique de 15,7% au 3e trimestre, tirée par la hausse des prix enregistrée sur la période. Une croissance sur toutes les zones.

Sur le troisième trimestre 2022, et malgré une baisse du volume des ventes, le chiffre d’affaires consolidé du groupe atteint 942 millions d’euros, en progression de +18,7% en base publiée et de +18% à périmètre et change constants par rapport à la

même période de 2021.

Sur les 9 premiers mois, le chiffre d’affaires consolidé du groupe atteint 2,697 Mds €.

Une performance qui "reflète la résilience" des marchés de Vicat "et ce en dépit d’une base de comparaison 2021 élevée", s'est félicité Guy Sidos, le PDG du groupe. "Dans un contexte global qui offre peu de visibilité à court terme, notamment sur les coûts de l’énergie,Vicat poursuit sa stratégie d’amélioration de sa performance industrielle, d’utilisation accrue des combustibles secondaires, et de réduction de son empreinte carbone, tout en menant une politique de prix adaptée à ce nouvel environnement », a-t-il assuré.