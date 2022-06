Les premières Rencontres de l’ingénierie maritime touchent leur cible

Organisées par l’ESITC Caen du 22 au 24 juin 2022, les premières Rencontres de l’ingénierie maritime (RIM) ont permis aux différents acteurs concernés d’avoir enfin un lieu où échanger sur ce sujet primordial. Environ 500 visiteurs se sont relayés pour assister aux conférences et ateliers dédiés aussi bien aux perspectives de la croissance bleue qu’aux nécessaires adaptations des aménagements portuaires et maritimes en passant par les besoins en formation. Aperçu d’un programme riche en iode et en calculs.