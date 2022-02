Les populations vulnérables mobilisent les équipementiers de la route

Pas de sécurité sans visibilité ! Le syndicat des équipements de la route s’appuie sur un sondage Ifop pour sensibiliser les candidats à l’élection présidentielle sur la signalisation horizontale et verticale, mais aussi pour réveiller l’opinion apathique : « Plus personne ne s’intéresse plus aux 2500 morts par an, victimes de la route », soupire son président Dominique Mondé.