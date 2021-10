« Les plateformes de crowdfunding immobilier vont dépasser en 2021 le milliard de fonds levés », Quentin Romet (Homunity)

Son spectre va de la PME familiale à l’ETI cotée. Rachetée en 2019 par Tikehau Capital, la plateforme de crowdfunding immobilier Homunity accompagne des promoteurs français réalisant entre 5 et 100 opérations par an. Quentin Romet, président et cofondateur, évoque les nouveaux investisseurs et l’intérêt croissant pour l’actif logistique.