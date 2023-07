Les pires désordres de la construction en photos

« Éviter les désordres, apprendre par l’image ! » : le Concours photo annuel proposé par l’AQC vise à sensibiliser et informer les (futurs) professionnels sur les dommages que peuvent subir les bâtiments. Pour les étudiants en filière bâtiment notamment, il a pour objectif d’aiguiser leur regard en les incitant à aller sur le terrain, à observer et à comprendre l’importance des bonnes pratiques et les conséquences de leur non-respect.

Outre les désordres structurels classiques liés ou non aux mouvements de sol, cette édition 2023 a vu une hausse des images de pathologies liées aux balcons, aux opérations de rénovation, à la mise en œuvre d’isolation ou aux interfaces entre lots.

Après l’examen des 262 photos reçues, le jury, composé de professionnels du bâtiment et d’un photographe, a désigné six lauréats, trois en catégorie générale et trois en catégorie étudiante.

Palmarès :

- Catégorie générale -

- 1er prix : Achille Viano

Construite pour partie sur un rocher et pour partie sur un remblai, cette maison n’a pu résister au glissement du remblai. Le terrain n’aurait pas dû être constructible.

© Achille Viano-AQC 1er prix Générale : Achille Viano

- 2e prix : Rémi Honoré

La mauvaise étanchéité de la liaison menuiserie/mur ossature bois a entraîné une accumulation d’humidité à l’intérieur du mur, la dégradation des bois et l’apparition de mérule.

© Rémi Honoré-AQC 2e prix Générale : Rémi Honoré

- Prix spécial : Laurent Seauve

Mauvaise conception d’une installation de climatiseurs : les appareils du premier rang reçoivent le flux d’air chaud de ceux du deuxième rang, dégradant la performance énergétique globale.

© Laurent Seauve-AQC Prix spécial Générale : Laurent Seauve

- Catégorie étudiante -

- 1er prix : Alexandre Guerin (École nationale d'architecture de Nancy)

Façade en béton exposée à l’air marin. Les armatures corrodées sont visibles à la suite de l’éclatement du béton.

© Alexandre Guerin-AQC 1er prix Etudiante : Alexandre Guerin

- 2e prix : Lysandre Delmas (ENTPE)

Apparition de « moustaches » matérialisant des défauts d’étanchéité à l’air autour d’une fenêtre.

© Lysandre Delmas-AQC 2e prix Etudiante : Lysandre Delmas

- Prix spécial : Loryan Pacôme (IUT de Grenoble)

Découpe d’une gaine de ventilation pour faire passer une canalisation.